Moto contro il guard - rail Giovane padre muore durante la gita lungo la Valnerina

(Di lunedì 4 settembre 2023) Moreno Castelletti, di San Severino Marche, aveva 33 anni. Fatale una sbandata in curvala strada tra Visso e Preci

Schianto in moto contro il guardrail, muore a 33 anni il Resto del Carlino

Secondo le prime informazioni, l’uomo a bordo della sua motocicletta stava percorrendo la statale 209, verso Visso (Macerata), quando ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il ...All’altezza di una delle curve che caratterizzano il tratto di strada che da Visso nelle Marche, conduce a Preci in Umbria, il 33enne avrebbe perso il controllo della motocicletta finendo la sua corsa ...