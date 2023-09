Mostra Cinema Venezia 2023 | Woody Allen contestato sul red carpet | “Stupratore”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Una trentina di persone assiepate dietro le transenne hanno accolto il passaggio del regista sul tappeto rosso con urlasul reddelladeldi. Una trentina di persone, soprattutto ragazze, assiepate dietro le transenne, hanno accolto il passaggio del regista sul tappeto rosso con urla di contestazione. “!”, hanno urlato le contestatrici mentre il regista attraversava il tappeto soffermandosi davanti ai flash dei fotografi. La vigilanza ha poco dopo allontanato il gruppo, che allontanandosi ha gridato anche “Abbasso il patriarcato!”.probabilmente non si è neppure accorto della contestazione perché nel momento in cui avveniva ...

...suo sofisticato modello di trenini in cuigià come sia un maniaco del controllo. Quella del film di Allen è un'ennesima variazione sul caso e sul destino, ma anche una nostalgia per un...Leggi ancheVenezia 2023, Woody Allen: "Un film in Italia Potrei pensarci" La protesta è legata alle accuse di molestie sessuali dalle quali il regista è stato totalmente scagionato ...Alladeldi Venezia è il giorno di Priscilla, la pellicola firmata da Sofia Coppola, vincitrice del Leone d'oro nel 2010 con Somewhere , che torna in concorso nel 2023 con il film che ...

Mostra del cinema, non si placa la bufera su Favino per «l’italianità». Gli Oscar Ferretti e Lo ... Il Sole 24 ORE

Woody Allen contestato sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. Una trentina di persone, soprattutto ragazze, assiepate dietro le transenne, ha accolto il passaggio del regista sul tappeto ...Woody Allen contestato sul red carpet della mostra del cinema di Venezia. Clamorosa protesta questa sera davanti al tappeto rosso del Palazzo del cinema durante il red carpet di Coup de chance mentre ...