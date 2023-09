Mostra Cinema Venezia 2023 | oggi è il giorno di Sofia Coppola e Woody Allen

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) –, lunedì 4 settembre, alladeldici sarà in Concorso, che racconta Elvis Presley dalla prospettiva dell'amore più importante della sua vita. La regista dirige, infatti, 'Priscilla'. La moglie della rockstar, Priscilla Presley, è attesa al Lido con. In gara ci sarà anche il film 'Evil Does Not Exist' di Ryusuke Hamaguchi, un racconto sulla forza vitale di figure che si muovono immerse nella natura e nella musica. Fuori concorso ci saràche con 'Coup de chance' racconta la crisi di una coppia apparentemente felice. E sempre fuori concorso anche Luca Barbareschi con 'The penitent – A rational man'....