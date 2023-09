Mosca ha bisogno di armi | Kim andrà da Putin in Russia per un nuovo accordo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il leader nordcoreano Kim Jong-un intende recarsi ina settembre per incontrare il presidente Vladimire discutere la possibilità di fornire apiùper la sua guerra in Ucraina e altre forme di cooperazione militare: lo scrive il New York Times citando dirigenti americani e alleati. In una rara uscita dal suo paese, Kim dovrebbe viaggiare da Pyongyang, probabilmente su un...

Oggi, almeno in parte, è Mosca ad aver bisogno della relazione con Pyongyang. Amico sempre molto subdolo e imprevedibile, ma nel ristretto novero di Paesi su cui Mosca può contare per incassare ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un intende recarsi in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina ...