Morto un imprenditore a Corato vicino Bari | schiacciato dal cestello di una gru | si è sganciato all' improvviso

(Di lunedì 4 settembre 2023) Stando a quanto riportato dal quotidiano ' La Gazzetta del Mezzogiorno ', la Procura di Trani avrebbe aperto un' inchiesta per omicidio colposo , ma non avrebbe disposto l' autopsia sul corpo dell'...

Nonostante ciò, non è stata disposta un'autopsia sul corpo dell', che è stato restituito alla sua famiglia. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale specializzato dello ...Corato, la città in provincia di Bari, dove si trova il terreno in cui èl'edile di 46 anni Il 46enne si trovava in quel terreno per svolgere alcuni lavori. L'incidente, tuttavia, ...Colpito dal cestello di un'autogru, che si sarebbe staccato mentre stava manovrando il mezzo. Unedile di 56 anni ènella serata di domenica a Corato. L'incidente è avvenuto nella zona di strada Boscarello, alla periferia della cittadina. Secondo una prima ricostruzione l'uomo ...

L'imprenditore stava effettuando dei lavori in un terreno di sua proprietà a Corato Un imprenditore di 46 anni è morto la notte scorsa a seguito delle gravi ferite riportate… Leggi ...Un imprenditore edile di 46 anni Corato (Bari) è morto nella serata di ieri mentre stava svolgendo lavori in un terreno di sua proprietà che si trova in viale Boscarello, ...