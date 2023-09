Morto travolto dal treno a Campora San Giovanni | guardava i fuochi d' artificio dopo il concerto di Pappalardo

Un imprenditore edile di 46 anni Corato, in provincia di Bar i, ènella serata di ieri mentre stava svolgendo lavori in un terreno di sua proprietà che si trova ... haalcuni operai che ...Come riportato dal 'Corriere della Calabria', dopo la mezzanotte, un giovane di 27 anni residente a Campora San Giovanni è statoda un treno mentre assisteva vicino ai binari della ferrovia ...La tragedia durante lo spettacolo dei fuochi di artificio per la festa di San Francesco Un giovane èdopo essere stato investito da un treno, nella notte, a Campora San Giovanni ad Amantea (Cosenza). La tragedia sarebbe avvenuta durante lo spettacolo dei fuochi di artificio per la festa di San ...

Amantea, giovane muore travolto da treno Adnkronos

Tragedia in Calabria. Stava assistendo in compagnia di altre persone ad uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto e ...Un operaio di 46 anni è morto travolto dal cestello che si sarebbe improvvisamente staccato da una autogru in provincia di Bari: l’uomo, secondo le prime informazioni, stava svolgendo dei lavori in un ...