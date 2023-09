Morto Steve Harwell | ex cantante degli Smash Mouth aveva 56 anni

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) -, exdel gruppo rock. Il musicista 56enne è deceduto nella sua casa di Boise, nello Stato dell'Idaho, "circondato da familiari e amici", ha detto in una dichiarazione a Rolling Stone il manager della band Robert Hayes. "ha lasciato gliduefa e la band ha continuato il suo tour con il nuovoZach Goode", ha detto Hayes. "Detto questo, l'eredità divivrà attraverso la musica. Con, glihanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e la sua voce iconica è una delle più riconoscibili della sua generazione. Amava i fan e ...

