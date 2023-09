Morto a 4 anni | tragica fatalità nell’Ape del papà La corsa in ospedale | poi la la notizia peggiore

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tragedia in famiglia, il drammatico incidente in un terreno agricolo. La dolorosa vicenda è accaduta nel Torinese e più precisamente a Vische. Pochi secondi e per il bambino di appena 4non c’è più stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il bambino si trovava nel terreno agricolo di proprietà del padre quando lungo la provinciale 81 ha provato a entrare in autonomia nell’abitacolo dell’Ape Piaggio. Rimasto incastrato con la testa, i soccorsi sono stati del tutto inutili. Bambino di 4muore nel terreno agricolo del. Non appena gettato l’allarme, sul posto sono prontamente sopraggiunti i soccorsi, ma per il bimbo ogni speranza è stata vana. Gli inquirenti continuano nelle indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente, ma stando a quanto ricostruito fino ad oggi, sembra che la testa ...

In SHREK TERZO nel regno di Molto Molto Lontano èil re e bisogna trovare il cugino di Fiona, ... Dopo 31si risveglia dal coma, e tutto è cambiato Vai alla Fotogallery Friedkin,il 7 agosto a Los Angeles all'età di 87, aveva completato il film, che vede Kiefer Sutherland nei panni del tenente comandante Queeg, sotto processo per ammutinamento per ...Tragedia a Vische, nel Torinese, dove ha perso la vita un bambino di appena quattro, rimasto incastrato con la testa nel finestrino di un un'Ape Piaggio che gli ha provocato una lesione alla base del collo . Il dramma si è verificato in un terreno di proprietà del padre del ...

Tragedia a Vische: muore bambino di soli 4 anni TorinoToday

UDINE. Un uomo di 42 anni, identificato come Raffaele Spada, è tragicamente scomparso nella sua residenza situata in via Reconquista, all’interno del quartiere di San Domenico. L’evento sfortunato si ...Un uomo di 77 anni ha ucciso il figlio di 54, a Bottanuco (Bergamo), durante una lite. Il figlio è morto sul colpo colpito da alcune coltellate all’addome. L’anziano è stato arrestato e portato alla c ...