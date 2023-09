Monte Bianco | giovedì 7 riunione commissione su chiusura traforo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Ladellaintergovernativa per decidere in merito alladeldelè stata fissata per7 settembre. Lo fa sapere la società di gestionedel- Geie, specificando che ancora non si conosce l'ora della. Sul sito della società si spiega che "inizialmente programmato per lunedì 4 settembre, l'avvio dei lavori di risanamento della volta è stato posticipato a causa delladeldel Frejus ai mezzi pesanti"

Prevista oggi, slitta - probabilmente a giovedì prossimo - la riunione della commissione intergovernativa che dovrà decidere il futuro dei lavori alla volta del traforo del. All'organismo italo - francese spetterà il compito di stabilire se posticipare l'inizio del cantiere alla prossima settimana o rinviarlo di un anno, all'autunno 2024. Dopo la chiusura ai ...... nel Comune di Courmayeur, a cura delle FunivieS.p. A., in qualità di concessionaria dei beni di proprietà regionale. TURISMO, SPORT E COMMERCIO Il Governo regionale ha preso in esame ...

