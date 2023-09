Mondiali di Basket | l’Italia trova gli Stati Uniti ai quarti di finale | il 5 settembre la gara

(Di lunedì 4 settembre 2023) Manila – Ci saranno glisulla strada azzurra verso la semimondiale nelle Filippine. Prosegue l’emozionante Torneo Iridato delche, dopo aver vinto con il Porto Rico, ha ottenuto idi. Martedì 5alle ore 14,40 ora italiana, gli Azzurri scenderanno sul parquet per vincere anche questa sfida.ha chiuso prima nel Girone I e incontra allora la prima classifica del Girone J. Il confronto con gli Americani non c’era dal Mondiale del 2006. A Sapporofu sconfitta. Mentre tanti anni prima, nel 1978, furono gli Azzurri a vincere e sempre a Manila. (foto@fip.it-MarcoBrondi) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

Italia contro Stati Uniti nei quarti di finale deidi2023. Gli azzurri di Simone Fontecchio contro gli Usa di Paolo Banchero per un posto in semifinale, in una sfida che la Nazionale affronta dopo le eccellenti prestazioni contro ...Italia - Usa ai quarti di finale deidi2023 sappiamo benissimo cosa vuol dire. Una marea di cose, in realtà e includerle tutte in qualche migliaio di battute: come si fa Però tre o quattro punti focali me li gioco ...Un "No" con aria un po' indifferente. Così Paolo Banchero , italoamericano che ha scelto il Dream Team e che domani , ha risposto alla domanda di un inviato nelle Filippine sulla volontà di inviare ...

73-57 ed approda ai quarti di finale dei Mondiali. L’Italia torna tra le prime 8 al mondo dopo 25 anni dall’ultima volta (Grecia 1998) proprio nel giorno delle 200 gare in azzurro del capitano Gigi ...L’hanno inseguito per due lunghi anni, sono andati persino a Orlando per provare a convincerlo a unirsi al clan azzurro. Solo che Paolo Banchero prima ha strizzato l’occhio, poi ha preso tempo, quindi ...