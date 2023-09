Mobilità articolare e parte inferiore

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gli esercizi disono particolarmente importanti giunti al terzo trimestre, quando il corpo ormai si sta preparando all’appuntamento con il parto. Per questo nel video tutorial, della durata di circa 13 minuti, Giulia di Cioccio, fisioterapista e osteopata, ci guiderà attraverso una serie di esercizi pensati soprattutto per la. Per svolgere il workout saranno sufficienti un tappetino per esercizi, un cardiofrequenzimetro per monitorare la frequenza cardiaca, e una bottiglia d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro. Dopo aver ottenuto il via libera dal proprio ginecologo per potersi allenare, è importante continuare ad ascoltare il proprio corpo durante lo svolgimento degli esercizi, interrompendo immediatamente in caso si avvertano eccessivo affaticamento, malessere, qualora ...