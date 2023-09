La7.it - E' stato trovato il corpo senza vita di un costumista di Paolo Sorrentino in mare, a. Venerdì era stato ritrovato il cadavere, con una ferita alla testa, chge è stato identificato in ...Chi è la vittima Classe 1972, il 51enne faceva parte delle maestranze impegnate nelle riprese del film di Sorrentino, che in questi giorni sta girando alcune scene sull'isola di. L'uomo era ...Il magistrato ha ordinato il trasferimento a Napoli del cadavere dell'uomo che ieri mattina, dopo una segnalazione arrivata alla Capitaneria di Porto, è stato recuperato nelle acque dida una motovedetta della Guardia Costiera. L'episodio è stato segnalato verso le 11.30 con una telefonata di un bagnante che aveva avvistato un corpo che galleggiava al largo nella baia di ...

Mistero a Capri, trovato morto in mare il costumista di Sorrentino TGLA7

E' stato trovato il corpo senza vita di un costumista di Paolo Sorrentino in mare, a Capri. Venerdì era stato ritrovato il cadavere, con una ferita alla testa, chge è stato identificato in queste ore.È stato identificato grazie alla fede nuziale il cadavere trovato in mare a Capri lo scorso 1° settembre. Si tratta di un 51enne che lavorava come costumista sul set del nuovo film del regista premio ...