Missione SpaceX torna sulla terra. Il video dell'ammaraggio

Avvicendamento di squadre sulla Stazione Spaziale Internazionale. Con l'arrivo della Crew7 qualche giorno fa, è ripartita la Crew6 che è rimasta sull'isola spaziale per 6 mesi, facendo studi ed ...Con un tuffo nell'Oceano Atlantico, al largo delle coste della Florida, è terminata con successo ladi 6 mesi per i 4 astronauti dellaCrew - 6: i due americani Stephen Bowen e Warren Hoburg, il russo Andrei Fedyaev e Sultan al - Neyadi, degli Emirati Arabi Uniti. Poco prima di lasciare la Stazione orbitante i quattro ...Sebbene quindi non siano state diffuse informazioni esatte circa il momento del rilascio dei satelliti, la pubblicazione di un post di 'compiuta' da parte dipermette di affermare con ...

Con un tuffo nell'Oceano Atlantico, al largo delle coste della Florida, è terminata con successo la missione di 6 mesi per i 4 astronauti della missione SpaceX Crew-6: i due americani Stephen Bowen e ...