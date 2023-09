Mio figlio sta con una donna sposata e più grande Sta buttando la sua vita?

(Di lunedì 4 settembre 2023) Buongiorno a tutte, sono un padre che vi scrive. Sono preoccupato per mio. Secondogenito, molto bravo a scuola ma che non si è impegnato mai più di tanto, esce comunque con voti discreti dal liceo e si iscrive all’università, mentre intanto lavora come magazziniere. Fidanzato dalla terza media con la stessa brava ragazza (e anche lì, bellissima cosa ma non mi sembra molto da “tempi moderni”, ma non lo abbiamo comunque osteggiato…) che diventa ben presto di famiglia soprattutto per volontà di mia moglie che la accoglie in casa e la porta in vacanza con noi. Fino a che, facile da immaginare, dopo dieci anni insieme alla soglia dei 23 si lasciano perché diventanti ormai “come fratello e sorella”. E insomma, quando arriva il momento di divertirsi un po’, conosce unadi 15 anni più, con undi 3 ...

Ciò che non capisco è perché lo Stato Italiano ogni anno cambia i libri di testo a tal punto che quelli delgrande che inizierà la terza media quest'anno non possono essere utilizzati da ...... l'ex premier 'fornisca nuovi elementi' Strage Ustica, Bobo Craxi risponde ad Amato: 'Confuso e impreciso,padre neppure conosceva Gheddafi' Bobo Craxi , ildi Bettino che Amato ha tirato ...Il crocifisso sui binari "Spero che il sacrificio die degli altri almeno non sia stato invano, che le cose possano migliorare perché nessun altro muoia mai più come loro', dice la donna, ...

Uccisione capretta, una madre insiste: “Mio figlio non ha fatto nulla”. Un’attrice si offre di parlare di violenza nelle scuole Tecnica della Scuola

L'arresto è stato confermato dalla Mostra del Cinema di Venezia, che afferma che l'attore spagnolo non si trovava al Lido per motivi legati all'evento. La mamma di Gabriel Guevara: "Mio figlio non met ...A Variety il regista newyorkese ha confessato che sta pensando di ritirarsi sia per la difficoltà di reperire i fondi per produrre i suoi film (in America è osteggiato dopo che le accuse di sua figlia ...