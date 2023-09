Milinkovic choc in Arabia | errore clamoroso | regala il gol agli avversari

(Di lunedì 4 settembre 2023) Pessimo periodo di forma perche non riesce a far decollare la propria avventura araba: l’ultimoè da dilettanti Prime due giornate da incubo per la Lazio che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ma non è stato insignito del titolo di 'miglior giocatore' andato invece a Sergej- ... Cristiano Ronaldo sotto -, brutale rissa in mezzo al campo. E lui... - VideoUna cifra da girare la testa per averlo a Riad conSavic e il vecchio compagno Koulibaly ... Koopmainers: quota 100 La tentazione dell'Al - Hilal - a un passo tra l'altro da Piotr ...Brozovic e- Savic, ma non è finita qua . L'offertaal Toro, che ci pensa . Le reazioni del tifo, tra timori e speranze . Brozovic e- Savic, ma non è finita qua. Finora ...

Milinkovic shock, se ne va in Arabia! Lazio-Juve, terremoto calciomercato Tuttosport

Pessimo periodo di forma per Milinkovic che non riesce a far decollare la propria avventura araba: l’ultimo errore è da dilettanti Prime due giornate da incubo per la Lazio che contro Lecce e Genoa ...Il quotidiano L'Equipe svela la replica del patron azzuro alla proposta della società araba per il bomber nigeriano che alla fine è rimasto al Napoli ...