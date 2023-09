Milano | uffici evacuati per sostanza sospetta

(Di lunedì 4 settembre 2023) In una palazzina di via Morimondo: 37 impiegati soccorsi per averla inalata Dipendentidopo aver inalato unanon ancora identificata. I vigili del fuoco distanno intervenendo, dalle 11, con il nucleo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) in una palazzina adibita ain via Morimondo 17. I 50 dipendenti sono stati fatti evacuare dopo che avrebbero inalato unanon ancora identificata. Per 37 impiegati, in particolare, è stato necessario l’intervento del personale sanitario. “Nessuna particolare criticità fino ad ora emersa”, mentre gli esperti del nucleo Nbcr continuano a lavorare per stabilire il tipo diinalata. I dipendenti dell’azienda Yoox che sono ricorsi alle cure dei sanitari del 118 – per nessuno è stato necessario il ...

