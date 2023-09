Milano | uffici di Yoox evacuati per sostanza non identificata | “Bruciore agli occhi e alla gola”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unamisteriosa nella sede milanese di. I 50 dipendenti dell’azienda attiva nella vendita online di capi d’abbigliamento sono statipalazzina in via Morimondo dopo che avrebbero inalato unadi natura ancora non. Per 37 di loro è stato necessario ricorso alle cure del personale sanitario pero in, ma nessuno è stato ricoverato in ospedale. “Nessuna particolare criticità fino ad ora emersa”, hanno dichiarato i vigili del fuoco, intervenuti con gli esperti del nucleo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico). Notizia in aggiornamento

Dalle 11 di questa mattina i Vigili del Fuoco distanno intervenendo ain via Morimondo 17 , in una palazzina adibita addella nota multinazionale Yoox, il sito noto per l'acquisto di abiti e accessori fashion : i 50 dipendenti sono stati fatti evacuare ...Allarme per una sostanza non ancora identificata a. Cinquanta persone sono state evacuate da una palazzina diin via Morimondo, dopo che avrebbero inalato la sostanza. I vigili del fuoco sono al lavoro con gli esperti del nucleo Nbcr per ...... stanno intervenendo nella sede di Yoox ain via Moribondi 17. I 50 dipendenti presenti nella palazzina disono stati fatti evacuare dopo che avrebbero inalato una sostanza non ancora ...

Milano, palazzina evacuata per sostanza sospetta: 37 impegati soccorsi Adnkronos

Una sostanza misteriosa nella sede milanese di Yoox. I 50 dipendenti dell’azienda attiva nella vendita online di capi d’abbigliamento sono stati evacuati dalla palazzina in via Morimondo dopo che ...Circa 50 persone sono state evacuate da una palazzina in via Morimondo 17 a Milano, sede di Yoox. Stando a quanto riferito dal comando provinciale dei vigili del fuoco, tra… Leggi ...