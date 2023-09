Milano | sostanza sospetta negli uffici di Yoox | evacuate 50 persone

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ai vigili del fuoco hanno evacuato 50dopo che avrebbero inalato unanon ancora identificata in una palazzina diin via Morimondo. Per 37 di loro è stato necessario il ricorso alle cure del personale sanitario. Il nucleo speciale Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) spiega che «nessuna particolare criticità fino ad ora è emersa». I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per stabilire il tipo diche è stata inalata. L’incidente è avvenuto nella sede di-Net a porter, un’azienda che si occupa della vendita online di capi di abbigliamento. Nessuno dei 37 dipendenti, fanno sapere i pompieri, è stato ricoverato in ospedale. I sintomi più diffusi sono il bruciore agli occhi e alla gola, ma per tutte le...