Milano | sostanza non identificata inalata in uffici in via Morimondo | 50 persone evacuate

(Di lunedì 4 settembre 2023) Allarme per unanon ancora. Cinquantasono stateda una palazzina diin via, dopo che avrebbero inalato la. In corso l’intervento dei vigili del fuoco, al lavoro con gli esperti del nucleo Nbcr per stabilire il tipo di. Per 37è stato necessario il ricorso alle cure del personale sanitario. "Nessuna particolare criticità è fino ad ora emersa", hanno spiegato i vigili.

