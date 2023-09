I vigili del fuoco distanno intervenendo con uno speciale Nucleo in una palazzina di uffici in via Morimondo ae 50 persone sono state evacuate dopo che avrebbero inalato unanon ancora identificata. Per 37 di loro è stato necessario il ricorso alle cure del personale sanitario , lamentavano ...commenta Acinquanta persone sono state evacuate da una palazzina che ospita uffici per la presenza di una, che si ipotizza tossica, e che sarebbe stata inalata. Sul luogo, in zona Navigli, sono ...Dipendenti evacuati dopo aver inalato unanon ancora identificata. I vigili del fuoco distanno intervenendo, dalle 11, con il nucleo Nbcr (Nucleare - Biologico - Chimico - Radiologico) in una palazzina adibita a uffici in via ...

Milano, sostanza non identificata in uffici: 50 persone evacuate TGCOM

È successo all’interno della sede del colosso dell’e-commerce Yoox in via Morimondo a Milano, intorno alle 11 di mattina ... dei Vigili del fuoco per stabilire il tipo di sostanza inalata all'interno ...Dipendenti evacuati dopo aver inalato una sostanza non ancora identificata. I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo, dalle 11, con il nucleo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) in ...