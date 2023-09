Milano | rapina a pilota Sainz | arrestati ' siamo stati noi | arrivati da Marsiglia' **

(Di lunedì 4 settembre 2023) Milano, 4 set. (Adnkronos) - "noi, nessuno ci ha 'diretto'. Eravamo appenadacon l'intento di cercare un lavoro". E' questa la difesa che i due maggiorenni- il 18enne è risultato avere due anni in meno dagli esami ossei - hanno fornito al gip di Milano Sofia Fioretta durante l'interrogatorio di convalida per ladi un orologio da 315mila euro aldella Ferrari Carlos. Il 16enne è stato trasferito dal carcere di San Vittore a un centro di prima accoglienza e sarà sentito da un giudice per i Minorenni. I due ragazzi, 19 e 20 anni, di origine marocchina, non hanno riconosciuto la loro vittima, ma hanno sostenuto di aver puntato dritto all'orologio di lusso, senza un piano ...

Laa Carlos Sainz fa parecchio discutere. Il pilota della Ferrari è stato derubato ae solo per la prontezza di riflessi, dopo un inseguimento è riuscito nuovamente a recuperare l'orologio ......l'orologio di lusso al campione di F1 Carlos Sainz affermando che laè stata improvvisata e non pianificata due dei tre giovani, originari del Marocco, arrestati ieri in piano centro a...Tutti di origine marocchina, secondo la procura dii tre, trovati senza documenti, per le modalità con cui hanno messo in atto la tentatahanno dimostrato una "spiccata pericolosità ...

**Milano: pm, 'rapina pianificata contro pilota Sainz, 3 arrestati ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Il racconto davanti al giudice dei ladri che hanno strappato dal polso del campione di Formula 1 un Richard Mille da 500mila euro ...Nell'ultimo periodo, Milano è stata teatro di moltissimi atti di delinquenza denunciati dai cittadini della metropoli ma anche portati all'attenzione del sindaco Sala, da ...