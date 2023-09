Milano | rapina a Carlos Sainz | tre persone arrestate

(Di lunedì 4 settembre 2023), 4 set.(Adnkronos) – Tre cittadini marocchini di 18, 19 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia la pernei confronti del pilota della Ferrari, commessa ieri sera a.I tre, intorno alle 20.30 di ieri sera, hanno avvicinato il pilota, che era in compagnia del manager, davanti all’hotel Armani in via Manzoni; uno di loro ha strappato dal polso del ferrarista un orologio Richard Mille modello Alexander Zverev per poi scappare verso via Monte Napoleone. Il pilota, a bordo dell’auto del manager, ha rincorso i tre in fuga, poi ha abbandonato l’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito a bloccarne uno in via Pietro Verri. Il secondo deitori è stato fermato in via della Spiga dal manager del ferrarista, mentre il terzo è stato bloccato poco ...

Inseguimento da film in via Montenapoleone. Il pilota Ferrari rincorre i ladri insieme ai passanti fino a farli arrestare. Sono tre marocchini di 18, 19 e 20 anni ...Una vicenda che, per certi versi, ricorda da vicino la disavventura vissuta un anno e mezzo fa dal suo compagno di squadra, Charles Leclerc. Il pilota monegasco, il 18 aprile 2022, nel giorno di ...