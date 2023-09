Milano | la cattura dei ladri che hanno rapinato il pilota Carlos Sainz dopo il Gran Premio – il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Spuntano le immagini della rapina ai danni deldella Ferrari,, derubato dell’orologio del valore di oltre 300mila euro. Tre giovani marocchini di 18, 19 e 20 anni sono già stati arrestati dagli agenti della Polizia. Il fatto ha avuto luogo ieri sera, 3 settembre, davanti all’hotel Armani, in via Manzoni. Ildi Formula 1, a bordo dell’auto del manager ha cercato di bloccare la fuga dei tre per poi abbandonare l’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito a bloccare in via Pietro Verri uno deiri. Neldiffuso nelle ultime ore è ripreso il momento dell’arrivo della polizia, e dell’arresto di uno dei tre delinquenti. Negli ultimi frame si vede anche, provato dall’agitazione per quanto ha appena ...