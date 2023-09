(Di lunedì 4 settembre 2023) Troppa inciviltà in una delle città aha fatto scattare l’allarme tra la gente. Indignata ladi un calciatore dell’Se pensiamo a quale sia ad oggi la città più importante in Italia, probabilmente il primo nome che viene in mente è. Rivoluzionaria, sempre all’avanguardia ed in continua evoluzione. Eppure sono sempre più all’ordine del giorno eventi di cronaca negativi. Sempre più frequenti le aggressioni, gli scippi o i furti in casa. Tanta anche la delinquenza nelle ore notturne, nelle zone frequentate dai giovani, dove spesso vige il terrore delle baby-gang. Un mondo sempre più macabro che incute terrore, spingendo la gente a lasciare una città ricca di opportunità. Oltre alla gente comune, anche tanti influencer hanno espresso la loro opinione circa questa problematica diventata all’ordine ...

... ha postato su Instagram la propria opinione: 'è una città completa nella quale non ti senti ... È diventata una cittàdalla quale a volte sento di dover scappare. Non è per niente sicura ...'Oggi sono andato in vialea Vicenza, ero l'unico bianco', ha detto Formaggio, 'non mi ...colore della pelle non è fattore di discriminazione 'Il razzismo - prosegue - è un'espressionee ...'Oggi sono andato in vialea Vicenza, ero l'unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno ... 'Il razzismo è un'espressionee disumana, da contrastare con ogni mezzo e da condannare ...

“Milano indegna”: Inter, la moglie di un giocatore fa scoppiare il caos Rompipallone

«A volte sento di dover scappare da Milano: non è sicura». Nell'ultimo periodo, Milano è stata teatro di moltissimi atti di delinquenza denunciati ...Nell'ultimo periodo, Milano è stata teatro di moltissimi atti di delinquenza denunciati dai cittadini della metropoli ma anche portati all'attenzione del sindaco Sala, da ...