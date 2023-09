Milano | allarme in una palazzina di via Morimondo | soccorsi 37 impiegati

(Di lunedì 4 settembre 2023) I vigili del fuoco disono all’opera con uno speciale Nucleo in unadi uffici in via. In particolare, i 50degli uffici si sarebbero sentiti male e avrebbero chiamato i. 37 di loro sono statidal personale del 118. I sintomi che hanno mostrato i lavoratori sono bruciore agli occhi e alla gola. Cos’è successo?, sostanza tossica in unain via37I 50, secondo i sintomi manifestati, avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata. Il nucleo speciale Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) è ancora all’opera visto che “nessuna particolare criticità fino ...

per una sostanza non ancora identificata a. Cinquanta persone sono state evacuate da una palazzina di uffici in via Morimondo, dopo che avrebbero inalato la sostanza. I vigili del fuoco ...in una palazzina diper una sostanza non identificata che ha causato bruciore a occhi e gola a numerose persone . Sul posto, in via Morimondo dove ha sede la Yoox - Net, sono ...Gli uffici della Yoox , a, sono stati evacuati dopo unper l'inalazione di una sostanza non ancora identificata . E' stata decisa l'uscita dalla sede dell'azienda di vendita online di abbigliamento per una ...

Abbandona valigia in stazione e scappa: allarme bomba a Milano MilanoToday.it

I vigili del fuoco di Milano sono all'opera con uno speciale Nucleo in una palazzina di uffici in via Morimondo. In particolare, i 50 impiegati degli ...Matteo Renzi si candiderà al Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2024. Il leader di Italia Viva lancia l'allarme sulla tenuta ...