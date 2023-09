(Di lunedì 4 settembre 2023) Stefano De, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovodi Stefano

... Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De... su app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) ore 20.45: Roma -, su app DAZN e ...... Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi e, tra i giornalisti, Marco Bucciantini e Stefano De, ... dalle 20.00: Sky Calcio l'Originale ore 20.45:- Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Summer,...... diretta su NOW e Sky Go In studio: Leo Di Bello, Luca Marchetti e Stefano DeIl racconto ... Bologna vsore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale ...

Milan, De Grandis: “Pioli è diventato un grandissimo allenatore” Pianeta Milan

De Grandis: «Pioli è diventato un grandissimo allenatore, il suo Milan…». Le parole negli studi di Sky Sport Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare del Milan. Le sue par ...Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha commentato: Il girone del Milan non è facilissimo ma è giusto non considerarlo insormontabile. Il Milan ha iniziato bene il campionato, con giocatori che fanno ...