Milan | Capello | “Ho giocato e vinto a San Siro | ma sono sicuro nel dire…”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Fabio, ex allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione dello stadio San

L'ex tecnico dell'Inghilterra e di, Juve, Roma e Real Madrid, Fabioha aspramente criticato ai microfoni di Radio Anch'io Sport la scelta di Roberto Mancini di lasciare l'azzurro per l'Arabia Saudita: 'Mancini ha commesso ...A centrocampo giocatori di classe e potenza come Furinoe Tardelli, Dall'altra Pecci, Sala ... Ilsupera la Roma che Velox, penso giustamente, viene guidata da un Mourinho ben lontano dai ...... che in occasione di Roma -non si è potuta vedere a causa dell'infortunio dell'argentino. Tuttavia, bisogna sottolineare anche un difetto di questa sessione di mercato estivo. Fabio, ...

Capello: "Il Milan è la sorpresa, contro la Roma ha dimostrato di essere squadra" Milan News

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha detto la sua sull'avvio di stagione in Serie A, dando la sua favorita per lo Scudetto ...Italia, Capello: «Mancini ha commesso un gravissimo errore. Spalletti…». L’ex rossonero attacca Mancini e le sue scelte Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport, l’ex allenatore del Milan Fabio ...