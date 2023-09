Microlino | prodotta la millesima microcar 100% elettrica e made in Italy

(Di lunedì 4 settembre 2023)è disponibile per l'acquisto, prenotandola direttamente dal sito spazioa.it: basterà compilare il form, ed entro le 24 ore il dealer selezionato contatterà il cliente concordando ...

Sin dall'inizio abbiamo creduto al progettoche, oltre a darci la possibilità di ampliare la nostra proposta di soluzioni di mobilità sostenibile, eravamo sicuri avrebbe incontrato l'..., pensata in Svizzera ein Italia, fa impazzire davvero tutti col suo design. Ma è anche l'auto che il Gruppo Koelliker lancia sul mercato con l'obiettivo di rivoluzionare la ...La microcar ha solide radici italiane, tanto è vero che la produzione è interamente made in Italy,vieneinfatti presso la sede de La Loggia, in provincia di Torino. Com'è fatta. ...

Microlino, prodotta la millesima microcar 100% elettrica e made in ... Italpress

