Mi hanno palpato il sedere Scandalo a Festival di Venezia | il comandante dice tutto

(Di lunedì 4 settembre 2023) "Miilalla festa di Armani. Più volte. E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa che indosso, ho alzato i tacchi e me ne sono andato. Ma adesso posso dire che capisco cosa prova una donna quando viene molestata". A denunciare questa vicenda incredibile è Marco Agostini,generale del corpo di polizia locale di. Come riporta il Messaggero, Agostini lo ha scritto su Facebook e lo ha confermato al Gazzettino. "Ho scritto il post più che altro per solidarizzare con le donne che subiscono atti del genere, adesso che l'ho provato personalmente, so cosa vuol dire". Sabato sera 2 settembre, Agostini, 62 anni, già direttore generale del Comune, era tra gli invitati alla sfilata di Giorgio Armani all'Arsenale, assieme al sindaco di ...

'Miil sedere', ha raccontato Agostini. Non è successo una sola volta, ma diverse. La prima ha pensato a un errore, poi ha capito che qualcuno lo stava molestando. Ha anche individuato ...Estratto dell'articolo di Alda Vanzan per 'Il Messaggero - ed. Venezia' marco agostini 2 'Sì, miil sedere alla festa di Armani. Più volte. E non volendo fare scenate, per il contesto e per rispetto della divisa ...La denuncia di Marco Agostini, della polizia locale di Venezia: la disavventura a una delle feste più esclusive nella settimana del festival del cinema. E il comandante ha idea di chi possa essere ...

Il comandante della Polizia locale molestato alla festa di Armani: «Mi hanno palpato il sedere più volte» ilgazzettino.it

«Dovevo arrivare a quasi 63 anni per capire cosa prova una donna molestata», ha scritto in un post su Facebook poi cancellato ..."Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere". Lo ha scritto su Facebook il comandante generale del corpo di polizia locale di Venezia, M ...