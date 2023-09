Meteo | un ciclone porta nubi al Nord e temporali al Sud Le previsioni del 5 settembre

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il bel tempo che sta caratterizzando l’inizio del mese avrà un’interruzione domani, martedì 5. Unin arrivo dai Balcani, infatti, insidierà l'antiafricano provocando lo sviluppo di numerosiin alcune regioni italiane. Il, in particolare, raggiungerà il Mar Ionio provocandoprima su Calabria e Sicilia (con rischio di grandinate), poi pure su Basilicata e Cilento. Possibili acquazzoni anche in altre regioni del Meridione. Attesi venti settentrionali su tutte le regioni, forti al Sud. Tantesono previste al Meridione, soprattutto sulle zone montuose, mentre alil cielo sarà molto nuvoloso sulle zone di pianura di Piemonte e Lombardia (ma senza precipitazioni). Temperature massime in lieve calo ...