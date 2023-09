Meteo | sarà una settimana di tempo stabile e soleggiato

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Questapresente un ampio promontorio anticiclonico esteso su tutta l’Europa e fino alla Scandinavia centro-meridionale. Sulla nostra regione avremo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con gli esperti del CentroLombardo. Lunedì 4 settembre 2023Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibilità di qualche addensamento cumuliforme tra le Pedemontane e i rilievi Prealpini ma senza precipitazioni.Temperature: Minime comprese tra 16 e 19°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 29 e 31°C.Venti: In pianura deboli/moderati da sud-est, in quota deboli/moderati da sud-est. Martedì 5 settembre ...