Meteo Roma del 04-09-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 settembre 2023)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo al nord tempo stabile al mattino come interventi lungo la Pianura Padana Serena altrove al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in serata non sono previste variazioni di rilievo al centro cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio su tutti i settori in serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità al sud Al mattino isolati piovaschi sulle zone interne della Calabria terreno poco nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità momento su Calabria Sicilia con piogge e temporali sparsi vestito e piogge in serata sui medesimi settori asciutto altrove temperature minime momento al Nord in calo al centro-sud massimo in generale diminuzione su tutta la penisola e previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn ...