Meteo oggi e domani | temporali sull’Italia | regioni coinvolte | previsioni

(Di lunedì 4 settembre 2023) In settimana anticiclone africano Bacco insidiato da un vortice balcanico Torna il maltempo su parte dell’Italia trasecondo le ultime. Nel corso della settimana appena iniziata infatti un ciclone in arrivo dai Balcani insidierà l’anticiclone africano Bacco, provocando anche lo sviluppo di numerosipronti a colpire alcunedel Sud del nostro Paese. E sulle aree sferzate da piogge e, la colonnina di mercurio scenderà anche di diversi gradi. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, comunica che dopo un weekend in prevalenza caldo e soleggiato, ecco che già nella giornata odierna un piccolo ciclone si staccherà, isolandosi, da una bassa pressione presente sulla Scandinavia. La “goccia fredda” ...

Allerta in Campania: vento forte fino al 5 settembre Nelle prossime ore si prevedono ' venti forti e temporaneamente molto forti , in particolare martedì 5 settembre, dai quadranti ...Questa la decisione del Comune di Napoli in virtù dell' avviso di allerta per 'venti forti e ... diramato dalla Protezione civile della Regione Campania, in vigore dalle ore 10.00 di fino ...

Clima autunnale per qualche giorno e poi il ritorno del caldo: sembra quasi una sfida a distanza tra l'anticlone africano e il vortice balcanico. Il primo, si sta espandendo ... Gran parte della Spagna è in allerta meteo da ieri per i forti temporali che in queste ore imperversano nel Paese causando pesanti allagamenti…