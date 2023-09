Meteo | allarme della Protezione civile | domani venti forti su Calabria e Sicilia

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta, lanciando l'in particolare per i possibili rischi di danni per i lidi balneari e di propagazione di incendi, ...Come spiegato dal massimo campionato spagnolo, la partita " è stata rinviata a causa delle previsioni. Queste, annunciano l'rosso per pioggia a Madrid tra le 12:00 e le 18:00" . window.Salta un big match molto importante in Liga a causa del maltempo. L'allertaha colpito la capitale spagnola: il comunicato ufficiale Il weekend dei grandi campionati ... dopo l'rosso dell'...

Allerta meteo per rischio mareggiate e vento in Campania: Possibili danni ai lidi e incendi Fanpage.it

La peste suina africana, innocua per l’uomo ma micidiale per i suini, ha riacceso la preoccupazione in Friuli Venezia Giulia dopo i nuovi focolai che sono stati individuati in provincia ...Toscani sempre più ultimi a zero punti in classifica, mentre Vlahovic si concede il lusso di sbagliare un rigore nel primo tempo, e si becca un giallo prima della sostituzione per un fallo dettato dal ...