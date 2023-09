Messico | gender reveal finisce in tragedia | il pilota che svela il sesso del nascituro si schianta con l' aereo e muore

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unè morto dopo aver perso il controllo del suodurante il sorvolo di una festa perre ildela Sinaloa, in. Luis Ángel, di 32 anni, è stato portato in ospedale ma non è sopravvissuto alle ferite, secondo il sito di notizie messicano Línea Directa. Un video postato sui social mostra il momento in cui ilpassa sopra la festa e rilascia una scia...

Dramma in Messico: il pilota di un piccolo velivolo era stato ingaggiato per diffondere fumogeni ad una festa del tipo gender reveal party, dove si svela con la scia del fumo il sesso di un nascituro. Ma si è schiantato. Un Piper impegnato in una acrobazia è precipitato al suolo dopo la rottura

Incidente aereo al gender reveal party: finisce tutto in tragedia Today.it

