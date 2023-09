Messi contro Chiellini | vince Leo con due assist

L'Inter Miami di Leovince 3 - 1 in casa del Los Angeles FC di Giorgio Chiellini: nessun gol ma due assist per l'argentino, il secondo con l'italiano già ...Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre l'Inter Miami ha giocato la sua migliore partita della stagione in trasfertai campioni in carica della MLS Cup, durante la quale che, nonostante la sua incredibile esperienza, non è riuscito a fermare gli avversari. ...(Segue) Massimo Maniscalco [1] La "politica di centrogli opposti estremismi, Giorgio ... "Tutti e tutte devono esserenella condizione di poter fiorire e raggiungere la loro eccellenza, ...

MLS: Messi trascina l'Inter Miami nella vittoria a sorpresa contro i ... Diretta

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre l'Inter Miami ha giocato la sua migliore partita della stagione in trasferta contro i campioni in carica della MLS Cup, durante la quale Lionel Messi ha ...L'Avana, 4 set. (Adnkronos) - La stella del calcio brasiliano Neymar è stato durissimo contro il suo ex club e ha detto che lui e il suo ex compagno di squadra Lionel Messi hanno passato "l'inferno" i ...