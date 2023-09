Messi batte Chiellini | la reazione del Principe Harry allo stadio è scatenata

Il match tra Los Angeles Fc e Inter Miami ha visto allo stadio una incredibile parata di vip . In tanti hanno voluto assistere al match che ha visto il fuoriclasse argentinosfidare la formazione in cui milita Giorgio Chiellini ...Gli sguardi di universi forzatamentecontro da una politica sbagliata, come quelli dell'... L'iraniana Leile Husseini è in forma straordinaria ele avversarie una dopo l'altra. La medaglia d'...... L'ATTACCANTE SERVITO IN PROFONDITA' SI TROVA DAVANTI AL PORTIERE E LO! Ammonito poi per ... granatain campo con il 4 - 3 - 3. Punizione interessante intanto per la squadra di Zanardini. ...

Messi batte Chiellini: l'Inter Miami vince ancora. E Harry non gradisce Tuttosport

In tanti hanno voluto assistere al match che ha visto il fuoriclasse argentino Messi sfidare la formazione in cui milita Giorgio Chiellini. La reazione del principe Harry La sfida l'ha vinta l'Inter ...Los Angeles FC – Inter Miami 1-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida di MLS 2023 L’Inter Miami batte 3-1 il Los Angeles FC al ... Nella ripresa si scatena Leo Messi in versione assist ...