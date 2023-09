Mercedes-Benz - Classe E All Terrain | pronta a tutto

(Di lunedì 4 settembre 2023) LaE Alladotta di serie gli ammortizzatori a controllo elettronico ADS+ e le sospensioni pneumatiche Airmatic con una specifica regolazione che permette di aumentare fino a 46 mm l'altezza minima da terra rispetto alla condizione di guida standard. La dotazione è completata dai pneumatici 235/55 18" (con i 20" opzionali) dalle telecamere a 360 gradi con funzione "transparent bonnet" per i passaggi più difficili e dalla modalità di guida Off Road, che attiva una grafica specifica dell'infotainment Mbux Superscreen. I paraurti e la mascherina della Allsono ridisegnati rispetto alla station e presentano elementi scuri a contrasto. Questa finitura è ripresa anche sui parafanghi allargati e sulle minigonne, ottenendo così l'aspetto da crossover che trasforma la familiare tedesca. Il lavoro dei tecnici e dei designer ...

ha lanciato un aggiornamento over - the - air dedicato alle vetture dotate di infotainment Mbux di prima e seconda seconda generazione che coinvolgerà oltre 700.000 clienti in tutto il ...Ma non è finita, in casa. Quattro novità su MMA, addio a Classe A e B. Il futuro, a Stoccarda, riguarda infatti anche altri modelli, di genere diverso. Spiega ancora Källenius: 'Con il ...

Mercedes-Benz Classe E All Terrain: dati tecnici, dimensioni, motore, cavalli, interni - Quattroruote.it Quattroruote

