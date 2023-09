Meningite scambiata per mal di testa | medici indagati a Roma

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tre, secondo quanto scrive il quotidiano Repubblica, risultanocon l’accusa di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Valeria Fioravanti, la 27enne deceduta il 10 gennaio scorso. Tresonoper omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Valeria Fioravanti Dalla consulenza medico-legale disposta dalla Procura diin relazione alla morte della giovane, mamma di una bimba di 13 mesi, la malattia che uccise la ragazza – per l’appuntobatterica – non venne riconosciuta, così come, sempre secondo gli inquirenti, non si eseguirono gli esami specifici per tempo nonostante il quadro clinico suggerisse di verificare se la paziente fosse affetta da ...