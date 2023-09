“Meningite scambiata per mal di testa e di schiena” | la perizia su Valeria Fioravanti | morta a 27 anni

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unaprima per un mal die poi un mal di. A ricevere le diagnosi sbagliate la 27enneil 10 gennaio scorso dopo aver visitato quattro ospedali diversi. Otto mesi dopo, la consulenza medico legale è arrivata a una conclusione netta, secondo quanto riporta La Repubblica, quella che i medici non eseguirono per tempo gli esami specifici nonostante il quadro clinico indicasse che la paziente fosse affetta da. I tre sanitari che la visitarono rischiano adesso di andare a processo con l’accusa di omicidio colposo. La vicenda è iniziata il 25 dicembre 2022, con una visita al policlinico Campus Biomedico per un foruncolo infiammato, rimosso da un chirurgo con due punti di sutura. Quattro ...

"Meningite scambiata per mal di testa e di schiena": perizia shock su Valeria Fioravanti, morta a 27 anni

