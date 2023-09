Memorie della difesa

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dal 2014, CM Punk ha acquisito il ruolo del rompiscatole, dello spaccaspogliatoi, del pesante, del difficile e potremmo continuare ancora a lungo con gli aggettivi. L’epica pipebomb di PunkMa oggi sono qui per difendere quello che, a mio avviso, è insieme a Bryan Danielson, il miglior wrestler degli anni che vanno dal 2005 al 2015. Perché sì, quella di Punk è stata una delle carriere più brillanti del panorama del pro-wrestling negli ultimi venti anni. Osteggiato, criticato, insultato e umiliato, il lottatore ha sempre tirato avanti con orgoglio e tenacia. Sia chiaro, Punk non è uno facile con cui avere a che fare. Ma in WWE e poi in AEW ha spesso dovuto combattere contro gente che gli remava contro solo perché lui aveva il coraggio di dire quel che pensava. Ma andiamo con ordine. Addio alla WWE Immaginate per un attimo di essere uno dei nomi più promettenti delle ...