Meloni telefona alla mamma del musicista ucciso a Napoli | “Cosa posso fare?”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Voglio incontrarti, le ho risposto, devi aiutarmi ain modo che altre madri non vivano mai più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo”. Sono state queste le parole che Daniela Di Maggio,di Giovanbattista Cutolo, il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.