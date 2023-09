Meloni dribbla Cernobbio e va al Gp Monza | “Grande eccellenza italiana”

Ed è bagno di folla per, tra selfie e inno d'Italia cantato dai tre tenori del Volo accompagnati dalla banda musicale della Polizia di Stato:. 4 settembre 2023News correlate CA Auto Banki tassi Target superati. Investimenti nel digitale e nell'...: gli uteri non si affittano, maternità non in vendita, i figli non sono... Gli interventi del ...l'incontro con Orbán: cosa è successo. La leader di FdI Giorgiaha dribblato il premier ungherese Viktor Orbán , che però ha vistoOrbándopo l'incontro in Vaticano con il Papa. ...

Meloni dribbla Cernobbio e va al Gp Monza: "Grande eccellenza ... Il Sole 24 ORE

Roma, 4 set. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni declina l'invito a Cernobbio e va all'autodromo di Monza per il Gp di Formula 1, che in un tweet definisce "grande eccellenza ...Rassicurazioni, responsabilità e prudenza. Il lessico è sempre quello, e stavolta ha pure una sfumatura personale: «Un “uccellino” parla di me candidato alle ...