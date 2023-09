Meloni chiama la mamma del musicista ucciso | Cosa posso fare per te?

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - "per te?". La domanda l'ha formulata il premier Giorgia, che ha telefonato a Daniela Di Maggio, madre del suonatore di corno di 24 anni, Giovanbattista Cutolo,all'alba del 31 maggio scorso a pochi passi dalla sede del Comune di Napoli durante una lite nata da uno scooter mal parcheggiato. A riferire il contenuto della telefonata, la stessa Di Maggio. La donna, al Corriere della Sera e Il Mattino, ha spiegato di aver ricevuto lata sabato pomeriggio scorso. "Mi ha chiesto chepuòper me. Mi hato dal suo numero privato. Ho risposto, ci ho messo un po' a capire che era davvero Giorgia. È stata una conversazione tra due madri, sincera e accorata. Mi è ...

Ho risposto, ci ho messo un po' a capire che era davvero Giorgia. È stata una conversazione tra due madri, sincera e accorata. Mi è sembrato di conoscerla da sempre. Le ho chiesto se potevo ...Oltre allaa chiamarla è stato anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che sarà a Napoli mercoledì 6 per i funerali del ragazzo officiati dal vescovo, Mimmo Battaglia. Gaetano ...Ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il musicista ucciso a Napoli. A riportare la notizia il 'Corriere della Sera' e 'Il Mattino'. "Mi ha chiesto che cosa può fare per me", riferisce Daniela Di ...

"Cosa posso fare". Meloni chiama la mamma del 24enne ucciso a Napoli ilGiornale.it

Giovanbattista Cutolo, ucciso all'alba del 31 maggio scorso durante una lite nata da uno scooter mal parcheggiato. Telefonata anche dal ministro Pianedosi. Oggi l'autopsia ...Si parla ancora dell’assurdo caso dell’uccisione del 24enne Giovanbattista Cutolo, il musicista raggiunto da un colpo di pistola sparato da un 16enne vicino ad ambienti criminali a Napoli, la settiman ...