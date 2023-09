Meloni chiama la mamma del musicista ucciso a Napoli | “Mi ha chiesto cosa può fare per me”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ha ricevuto la telefonata della presidente del consiglio Giorgia, ladi Giovan Battista Cutolo, illa settimana scorsa da un minorenne, per futili motivi, il parcheggio di un motorino, a quanto pare. A riportare la notizia il ‘Corriere della Sera’ e ‘Il Mattino‘. “Mi hachepuòper me”, riferisce Daniela Di Maggio (nella foto in alto, con don Maurizio Patriciello) secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’. Per mercoledì è fissato il funerale e aci sarà il lutto cittadino, già proclamato. A lui ladi Giogiò chiede anche l’intitolazione di una piazza: “Piazza Giovan Battista Cutolo, così il suo nome non verrà mai dimenticato”. La ...

... a circa un anno dall'insediamento del Governo, la scuola cambia introducendo alcune novità ...Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha lanciato il progetto pilota che siAgenda ...Il governod'ora in poi non solo dovrà fare da solo ma si ritrova in pancia una vera e propria iattura che sisuperbonus 110%. "Ogni giorno a pensarci mi viene mal di pancia - diceva ...Si"sfida": a casa tua, discuti, litighi, inchiodi gli altri alle proprie responsabilità. ... E non è un caso che la partita sia tutta a destra trae Salvini con Vannacci come comparsa. ...

Giorgia Meloni chiama la mamma di Giovanbattista Cutolo: Cosa ... Fanpage.it

Daniela Di Maggio ha raccontato che, oltre alla Meloni, a chiamarla è stato anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che sarà a Napoli mercoledì 6 per i funerali del ragazzo officiati dal ...Secondo quanto riportato dai media, Meloni ha contattato telefonicamente Daniela Di Maggio, la madre della vittima.