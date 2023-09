Sceglie un'immagine che si sposa perfettamente con la visita all'autodromo di Monza. "Dobbiamo correre di piu' per far correre questa nazione" ed avere "fortuna", sostiene Giorgia. La premier pensa ai dossier sul tavolo, quelli che la terranno occupata durante la ripresa di settembre e nei prossimi mesi: manovra, giustizia, presidenzialismo su tutti. 4 settembre 2023Ghisleri avverte, cosa rischia il governo. Chi ne approfitta subito Il riferimento è all'iniziativa BCE sul rialzo dei tassi di interesse e conseguenti contraccolpi sulle economie reali. ...Due milioni di case in più, ma in città il 17% non è abitato Il Messaggero: Superbonus, il piano condomini Il Giornale: Il partito di Cernobbio / promuove laQn:il governo: ...

Meloni avvisa la maggioranza, "dobbiamo correre di piu'" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

La premier interviene, prima del Gran Premio, all’Autodromo di Monza. E non va a Cernobbio. Giorgetti: "Il superbonus A pensarci mi viene mal di pancia, ingessa la politica economica".L'esecutivo prepara un provvedimento che dovrebbe prendere spunto proprio dalla visita della premier a Caivano. Ma in cantiere ci sono anche le ...