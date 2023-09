Meghan Markle e Harry | ormone impazzito in pubblico | spunta un video da censura | Guarda

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le voci sul possibile divorzio trae il principesi rincorrono da tempo, con il reale ribelle che potrebbe ritornare a Londra con la coda tra le gambe. Molti rumors, voci anche su qualche difficoltà economica, vacanze separate, occasioni in cui non si sono mostrati insieme. Eppure, ora, arriva unche cambia il quadro. Le immagini arrivano direttamente da Los Angeles, da quella California in cui i due vivono. Ed eccoli, insieme, al concerto di Beyoncé al SoFi Stadium di Inglewood. Già, i due non hanno saputo resistere al fascino della cantante. E sulle note di Queen Bey si sono letteralmente scatenati, con buona pace delle voci sul divorzio: baci e abbracci sudatissimi durante la performance della pop-star, che era alla sua prima tappa californiana del Renaissance Tour. Insomma, ...

