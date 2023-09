Mediterranean Beach Games 2023 | gli Azzurri del kata e della lotta a Creta

... titolare delclub di Paestum " La nostra arena sul mare sta ospitando performance ... A fare da preview, di pomeriggio, direttamente da Istanbul, Dj Hakan, con le sueVibes per uno ...

Lotta e karate a Creta per i Mediterranean Beach Games 2023 Fijlkam

Ceuta is a slender finger of land that juts out into the Mediterranean, 11 miles south of Gibraltar ... Alamy On the doorstep is Ceuta’s city beach, Playa de la Ribera, packed with both bikini-clad ...At METT, food matters. There are three main offerings: Isola, another of Sunset Hospitality's concepts from Dubai, takes its inspiration from southern Italy and offers an à la carte menu that invites ...