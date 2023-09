Meccanismo autoimmune dietro postumi cuore | italiani svelano arma Long Covid

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Milano, 4 set. (Adnkronos Salute) - Un fuoco amico scatenato da un 'freno' disattivato accidentalmente. E' così che - complice l'incontro con Sars-CoV-2 - alcune cellule immunitarie, fra le migliaia che circolano nel nostro corpo, si trovano ad aggredire non un nemico esterno, ma l'organismo. Sono cellule che fanno parte del nostro sistema di difesa e sono in grado di riconoscere i nostri organi e tessuti e potenzialmente anche attaccarli. Esiste però un 'programma di tolleranza' che, se attivo, impedisce che questa 'auto-aggressione' avvenga. Uno studio condotto dai ricercatori di Humanitas, che ha coinvolto pazienti concardiaci da, ha dimostrato che l'incontro di alcune di queste cellule immunitarie con Sars-CoV-2 è in grado di spegnere accidentalmente il programma di tolleranza, scatenando le cellule contro il tessuto cardiaco. ...