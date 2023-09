Max Verstappen da 10 e lode | è nella storia della Formula 1

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sono dieci vittorie consecutive nelle gare di1. Mai nessuno come Maxe la sua Red Bull. La vettura del Toro, anche a Monza a casa di due Ferrari combattive, è riuscita a primeggiare su tutte le altre vetture ponendo il campione del mondo olandese al primo posto e Sergio Perez, dopo un duello con Carlos Sainz e Charles Leclerc, appena dietro la macchina numero uno. Le parole di Maxe Sergio Perez di Red Bull (Red Bull via Getty Images)“Non avrei mai creduto che fosse possibile vincere 10 gare di fila – ha detto in conferenza stampa il campione del mondo, vincitore anche a Monza, Maxche ha firmato la decima di fila su Red Bull entrando–. Ma oggi ci hanno fatto sudare, non è stata una gara semplice. Avevamo un buon passo, ...

Ma da qui a fine stagione sarà dura così come lo sarà il prossimo biennio perchè contro il binomio Red Bull ein questo momento si può dare davvero ben poco. Se non godersi il presente,......di pista e nel tempio della velocità anche Sergio Perez - uno specialista della pista brianzola - ha offerto la miglior versione di se stesso completando la doppietta alle spalle di, ...Protagonista di bei duelli e sorpassi in pista, il messicano è riuscito a rimontare fino alla seconda posizione, alle spalle dell'inarrivabile. Checo non è un cannibale come l'olandese,...

